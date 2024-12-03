«Филадельфия» отчислит Лестера Киньонеса

«Сиксерс» расторгнут двусторонний контракт с Лестером Киньонесом.

Атакующий защитник (24 года, 193 см) провел за «Филадельфию» в этом сезоне 4 матча, набирая в среднем 2,3 очка и 1,0 подбора.

Киньонес будет отчислен, чтобы «Сиксерс» смогли подписать тяжелого форварда Пита Нэнса. Команде нужна глубина в передней линии в связи с травмой у Андре Драммонда.