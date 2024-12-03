«Филадельфия» подпишет Пита Нэнса

«Филадельфия» подпишет двусторонний контракт с Питом Нэнсом.

Младший брат форварда «Атланты» Лэрри Нэнса выступал в G-лиге за «Кливленд Чардж».

На счету тяжелого форварда (24 года, 208 см) 8 матчей за «Кавальерс» в сезоне-2023/24 с показателями 0,4 очка и 0,4 подбора за 3,4 минуты на паркете.