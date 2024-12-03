«Филадельфия» подпишет Пита Нэнса
«Филадельфия» подпишет двусторонний контракт с Питом Нэнсом.
Младший брат форварда «Атланты» Лэрри Нэнса выступал в G-лиге за «Кливленд Чардж».
На счету тяжелого форварда (24 года, 208 см) 8 матчей за «Кавальерс» в сезоне-2023/24 с показателями 0,4 очка и 0,4 подбора за 3,4 минуты на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости