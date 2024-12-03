Абу-Даби примет «Финал четырех» Евролиги 2025 года
Абу-Даби утвержден в качестве места проведения «Финала четырех» Евролиги-2025.
Евролига подтвердила, что Абу-Даби примет предстоящий «Финал четырех» Евролиги 2025 года, сообщает BasketNews. Решение было принято после заседания Исполнительного совета акционеров ECA во вторник.
«Финал четырех» Евролиги 2025 года пройдет с 23 по 25 мая. Полуфиналы состоятся в пятницу, 23 мая, финальный матч — 25 мая. Место проведения пока не подтверждено, но, скорее всего, это будет «Этихад Арена», крытая арена, которая вмещает 18 000 зрителей.
Впервые в истории Евролиги «Финал четырех» пройдет за пределами Европы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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