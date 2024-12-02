Фанат, толкнувший Георгиоса Барцокаса, не сможет посещать матчи «Партизана» до конца сезона
Объявлено наказание для болельщика «Партизана».
После окончания матча Евролиги между «Партизаном» и «Олимпиакосом» главный тренер греческого клуба вступил в словесную перепалку с персоналом сербского. Один из зрителей вышел на площадку и толкнул Георгиоса Барцокаса, после чего скрылся. Греческий клуб проинформировал Евролигу об инциденте.
Болельщику вынесен запрет на посещение матчей клуба до конца текущего сезона. Также ему пожизненно запрещено занимать места у игровой площадки.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Ариса Баркаса
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости