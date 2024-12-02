Фанат, толкнувший Георгиоса Барцокаса, не сможет посещать матчи «Партизана» до конца сезона

Объявлено наказание для болельщика «Партизана».

После окончания матча Евролиги между «Партизаном » и «Олимпиакосом » главный тренер греческого клуба вступил в словесную перепалку с персоналом сербского. Один из зрителей вышел на площадку и толкнул Георгиоса Барцокаса , после чего скрылся. Греческий клуб проинформировал Евролигу об инциденте.

Болельщику вынесен запрет на посещение матчей клуба до конца текущего сезона. Также ему пожизненно запрещено занимать места у игровой площадки.