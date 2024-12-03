Пэт Райли: «Мне трудно даются обмены игроков»

Пэт Райли рассказал об аспекте управленческой работы, который ему не нравится.

«Я не могу давать гарантий, потому что это бизнес. Но мне трудно даются обмены игроков.

Свободные агенты уезжают в другие места, таков мир, в котором мы живем. Но важно, чтобы соблюдались несколько условий – вы должны быть искренними, должны вселять уверенность и быть максимально надежными.

Одна из вещей, которой я больше всего горжусь – это то, что в «Хит» работают по крайней мере 8-10 человек, которые раньше играли за нас», – заявил многолетний президент «Майами».