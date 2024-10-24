«Это выходит за пределы моих представлений о награде за работу». «Майами» провел церемонию открытия «Площадки Пэта Райли»
«Хит» будут выступать на «Площадке Пэта Райли в Касейя-центре».
«Майами» празднует 30-летие работы Пэта Райли в клубе.
Райли стал главным тренером «Майами» в 1995 году. В 2008 он стал президентом. Под его руководством в обеих должностях клуб взял 3 чемпионских титула.
«Это выходит за пределы моих представлений о награде за работу моей жизни. У нас большие мечты, и это исполняет мою.
Не могу сказать, что именно этого я хотел, к этому стремился, но принимаю с благодарностью», – заявил Райли.
«Наслаждайся, это останется здесь навсегда», – прокомментировал имя Райли на паркете владелец Микки Арисон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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