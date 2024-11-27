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«Не случайно их всех представляло агентство CAA». Пэт Райли заявил, что «Майами» начал планировать «Большое трио» в 2006 году

Пэт Райли признался, что «Майами» начал планировать «Большое трио» в 2006 году.

«В 2006 году, когда мы выиграли чемпионат, Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош продлили свои контракты. Неслучайно их всех представляло агентство CAA, поэтому они подписались, затем мы посмотрели на их контракты с опциями и всем остальным, и увидели, что все они станут свободными агентами в 2010 году.

Я сказал Энди Элисбургу: «Энди, хорошо, мы заполучим этих троих через четыре года». Я сказал, что если мы не выменяем кого-то из них, то, думаю, однажды у нас появится возможность сесть за стол переговоров с Леброном, Крисом и Дуэйном или со всеми тремя. И с того дня Энди приступил к работе, чтобы в 2010 году у нас было место в платежной ведомости, чтобы подписать всех троих», – рассказал президент «Майами».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The OGs
logoПэт Райли
logoЛеброн Джеймс
logoДуэйн Уэйд
logoНБА
logoКрис Бош
logoМайами
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