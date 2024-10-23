Виктор Оладипо: «У «Майами» всегда есть шанс победить»

Виктор Оладипо считает, что «Майами» всегда является претендентом на чемпионство.

«У них всегда есть шанс. Всегда есть шанс. С Джимми Батлером, Бэмом Адебайо , Тайлером Хирро , Эриком Споэльстрой и Пэтом Райли у них всегда есть шанс победить», – заявил бывший игрок «Хит».