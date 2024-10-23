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Виктор Оладипо: «У «Майами» всегда есть шанс победить»

Виктор Оладипо считает, что «Майами» всегда является претендентом на чемпионство.

«У них всегда есть шанс. Всегда есть шанс.

С Джимми Батлером, Бэмом Адебайо, Тайлером Хирро, Эриком Споэльстрой и Пэтом Райли у них всегда есть шанс победить», – заявил бывший игрок «Хит».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The OGs Show в соцсети X
logoМайами
logoПэт Райли
logoНБА
logoЭрик Споэльстра
logoДжимми Батлер
logoВиктор Оладипо
logoБэм Адебайо
logoТайлер Хирро
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