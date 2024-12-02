Брендан Адамс перешел из «Самары» в «Хапоэль Холон»

Брендан Адамс перебрался в Израиль.

24-летний американский разыгрывающий начал сезон в «Самаре» и набирал 14,6 очка и 4 передачи в среднем, реализуя 52,1% 2-очковых и 47,8% 3-очковых бросков.

Новый клуб игрока «Хапоэль Холон » идет на 6-м месте в чемпионате Израиля с результатом 4-3.