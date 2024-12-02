Фото
0

Брендан Адамс перешел из «Самары» в «Хапоэль Холон»

Брендан Адамс перебрался в Израиль.

24-летний американский разыгрывающий начал сезон в «Самаре» и набирал 14,6 очка и 4 передачи в среднем, реализуя 52,1% 2-очковых и 47,8% 3-очковых бросков.

Новый клуб игрока «Хапоэль Холон» идет на 6-м месте в чемпионате Израиля с результатом 4-3.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Хапоэля Холон»
Брендан Адамс
logoЕдиная лига ВТБ
logoХапоэль Холон
logoСамара
logoчемпионат Израиля
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мело, как обычно, красавчик. Отлично играет и выглядит». ЦСКА выложил новый выпуск влога о победе над «Самарой»
вчера, 13:55Видео
Греческий «Марусси» сообщил о скором переходе форварда «Самары» Ронни Харрелла
вчера, 12:59
Зубков, Попов, Елатонцев, Тримбл и Мун – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
вчера, 10:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кендрик Перкинс о Леброне Джеймсе: «Идеально работающий автомобиль может развалиться после пробега в 100 тысяч миль»
36 минут назад
Джефф Тиг: «Име Удока – это Марк Джексон, Джо Маззулла – Стив Керр»
451 минуту назад
Оздоровительная компания подала в суд на Кайри Ирвинга и утверждает, что он обманул ее на 400 тысяч долларов
5сегодня, 14:21
Дрю Холидэй: «Яннис Адетокумбо – самый экономный парень, которого я знаю»
10сегодня, 13:40
Абу-Даби примет «Финал четырех» Евролиги 2025 года
сегодня, 13:25
Евролига. «Анадолу Эфес» – «Бавария», «Панатинаикос» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 13:03
Леброн Джеймс: «Работали над защитой и исправили недочеты, но атака отошла на второй план. Теперь надо поработать и над этим»
14сегодня, 11:09
«Самара» объявила об уходе из команды американцев Адамса, Харрелла и Брукса
11сегодня, 08:40
Джимми Батлер пропустил матч с «Бостоном» из-за проблем с коленом
сегодня, 07:52
Лука Шаманич подпишет открытый контракт с «Цибоной»
сегодня, 07:28
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Ульм» – «Трефл Сопот», «Тренто» примет «Гран-Канарию»
сегодня, 14:03
«Филадельфия» отчислит Лестера Киньонеса
1сегодня, 13:45
Дарио Брисуэла пропустит 2-3 недели из-за травмы поясничной мышцы
сегодня, 13:20
«Филадельфия» подпишет Пита Нэнса
2сегодня, 13:15
Майкл Картер-Уильямс о совместной игре с Уэйдом в «Буллс»: «Иногда казалось, что он мог бы быть лучше с точки зрения лидерства»
2сегодня, 12:11
Дрю Холидэй о роли Джейсона Тейтума в сборной США: «Это было странно. Но он никогда не делал из этого проблемы»
4сегодня, 11:45
Пэт Райли: «Мне трудно даются обмены игроков»
3сегодня, 11:24
Док Риверс: «Яннис проводит лучший отрезок за время моей работы в «Бакс»
3сегодня, 10:41
Вембаньяма не нарушал правила в борьбе с Сабонисом на последних секундах. НБА определила, что фол был у литовца
1сегодня, 10:22Видео
Джей Джей Редик об игре в атаке против «Вулвз»: «Провал с «Денвером» воспринимался просто как отклонение. Но сейчас все больше кажется, что это не так»
1сегодня, 10:03