Президент «Самары» Погосян: «Основная задача – попасть в плей‑офф»

Президент «Самары» Камо Погосян обозначил цель команды на сезон.

– Насколько я доволен выступлением команды в Единой лиге в нынешнем сезоне? Когда проигрывали «Парме» с разницей в три очка и «Пари НН» – в два, было обидно. Это расстраивает. Но нижегородцы приехали в полном составе, а у нас были травмированы несколько основных игроков. И то соперник еле‑еле обыграл нас. Наша команда билась очень упорно, поэтому никаких вопросов, никаких претензий здесь к ребятам нет.

И с «Пармой», несмотря на поражение, тоже сражались достойно. В Красноярске же пусть было и нелегко, но, напротив, уверенно победили «Енисей». Сейчас же у нас будет очень интересная домашняя серия из трех матчей: «Автодор», УНИКС и МБА.

– Какую задачу ставите перед командой в этом сезоне Единой лиги ВТБ?

– У нас задача – быть не ниже, чем в том сезоне. Понятно, что прошлый сезон и нынешний ставить на одни весы нельзя. Тогда была одна ситуация, сейчас – другая. Но в любом случае будем стараться выйти в плей‑офф. Более того, пока у нас есть шанс войти в шестерку сильнейших, мы постараемся пробиться в Топ‑6. В прошлом сезоне для этого нам не хватило одной победы. Поэтому в плей‑офф мы пробились через плей‑ин.

– В общем, хотите избежать нервотрепки с плей‑ин?

– Этого хотят все, но посмотрим, как получится. Основная задача – попасть в плей‑офф, а как мы туда попадем… Но если в шестерку удастся войти, это будет называться успешным выступлением.