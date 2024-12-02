Греческий «Марусси» сообщил о скором переходе форварда «Самары» Ронни Харрелла
Ронни Харрелл продолжит карьеру в Греции.
Греческий клуб «Марусси» сообщил о завершении переговоров с игроком. Харрелл встретится с клубом в Стамбуле во время выездного матча команды и оправится в Афины, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.
Форвард выступал в Греции в прошлом сезоне в составе «Ариса», набирая 8,8 очка и 5,5 подбора.
Начало этого сезона в «Самаре» баскетболист провел с показателями в 12,1 очка, 5 подборов, 2,9 передачи и 1,9 перехвата в среднем.
Новый клуб ожидает, что Харрелл выйдет на площадку в субботнем матче против «Кардицаса».
«Самара» столкнулась со сложностями в финансировании. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уверяет, что будущему команды в Лиге ВТБ ничего не угрожает.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Марусси»
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