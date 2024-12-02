Насир Брукс покинет «Самару»
«Самара» расстанется с одним из легионеров .
Центровой Насир Брукс (27 лет, 213 см) в ближайшее время, как ожидается, покинет самарский клуб.
В нынешнем сезоне Единой лиги Брукс в 13 матчах набирает 3,7 очка и 2,9 подбора за игру. Американский баскетболист должен перейти в греческий «Колоссос».
Брукс может оказаться не единственным игроком, который в обозримом будущем покинет «Самару».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Перехват»
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