Насир Брукс покинет «Самару»

«Самара» расстанется с одним из легионеров .

Центровой Насир Брукс (27 лет, 213 см) в ближайшее время, как ожидается, покинет самарский клуб.

В нынешнем сезоне Единой лиги Брукс в 13 матчах набирает 3,7 очка и 2,9 подбора за игру. Американский баскетболист должен перейти в греческий «Колоссос».

Брукс может оказаться не единственным игроком, который в обозримом будущем покинет «Самару».