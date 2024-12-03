0

Кэмерон Джонсон пополнил список травмированных «Нетс» из-за проблем с голеностопом

Кэмерон Джонсон выбыл из строя.

«Бруклин» вынужден был провести матч с «Чикаго» (102:128) в понедельник без форварда, у которого растяжение связок правого голеностопа.

В воскресенье Джонсон набрал 26 очков во встрече с «Орландо» (92:100).

Кэмерон в среднем набирает 18,1 очка в 21 матче сезона-24/25.

«Я не очень обеспокоен. Будем оценивать его состояние каждый день. Кэм хотел посмотреть, как себя чувствует, и в итоге не смог сыграть», – сказал главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес.

Джонсон пополнил список травмированных «Нетс». Кэм Томас (мышца бедра), Бен Симмонс (поясница и левое колено), Боян Богданович (левая стопа), Дориан Финни-Смит (левый голеностоп), Заир Уильямс (левое колено) и Ноа Клауни (левый голеностоп) также не смогли принять участие в матче с «Буллс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
logoКэмерон Джонсон
logoБруклин
травмы
Жорди Фернандес
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бруклин» хочет несколько драфт-пиков 1-го раунда за Кэмерона Джонсона
330 ноября, 13:53
Брэдли Бил не смог закончить матч против «Бруклина» из-за боли в икроножной мышце и голеностопе
528 ноября, 12:15Видео
Кэм Томас выбыл на 3-4 недели с растяжением задней поверхности бедра
327 ноября, 19:19
«Лейкерс» проявляют интерес к Дориану Финни-Смиту и Кэму Джонсону
1426 ноября, 14:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кендрик Перкинс о Леброне Джеймсе: «Идеально работающий автомобиль может развалиться после пробега в 100 тысяч миль»
36 минут назад
Джефф Тиг: «Име Удока – это Марк Джексон, Джо Маззулла – Стив Керр»
451 минуту назад
Оздоровительная компания подала в суд на Кайри Ирвинга и утверждает, что он обманул ее на 400 тысяч долларов
5сегодня, 14:21
Дрю Холидэй: «Яннис Адетокумбо – самый экономный парень, которого я знаю»
10сегодня, 13:40
Абу-Даби примет «Финал четырех» Евролиги 2025 года
сегодня, 13:25
Евролига. «Анадолу Эфес» – «Бавария», «Панатинаикос» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 13:03
Леброн Джеймс: «Работали над защитой и исправили недочеты, но атака отошла на второй план. Теперь надо поработать и над этим»
14сегодня, 11:09
«Самара» объявила об уходе из команды американцев Адамса, Харрелла и Брукса
11сегодня, 08:40
Джимми Батлер пропустил матч с «Бостоном» из-за проблем с коленом
сегодня, 07:52
Лука Шаманич подпишет открытый контракт с «Цибоной»
сегодня, 07:28
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Ульм» – «Трефл Сопот», «Тренто» примет «Гран-Канарию»
сегодня, 14:03
«Филадельфия» отчислит Лестера Киньонеса
1сегодня, 13:45
Дарио Брисуэла пропустит 2-3 недели из-за травмы поясничной мышцы
сегодня, 13:20
«Филадельфия» подпишет Пита Нэнса
2сегодня, 13:15
Майкл Картер-Уильямс о совместной игре с Уэйдом в «Буллс»: «Иногда казалось, что он мог бы быть лучше с точки зрения лидерства»
2сегодня, 12:11
Дрю Холидэй о роли Джейсона Тейтума в сборной США: «Это было странно. Но он никогда не делал из этого проблемы»
4сегодня, 11:45
Пэт Райли: «Мне трудно даются обмены игроков»
3сегодня, 11:24
Док Риверс: «Яннис проводит лучший отрезок за время моей работы в «Бакс»
3сегодня, 10:41
Вембаньяма не нарушал правила в борьбе с Сабонисом на последних секундах. НБА определила, что фол был у литовца
1сегодня, 10:22Видео
Джей Джей Редик об игре в атаке против «Вулвз»: «Провал с «Денвером» воспринимался просто как отклонение. Но сейчас все больше кажется, что это не так»
1сегодня, 10:03