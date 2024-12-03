Кэмерон Джонсон пополнил список травмированных «Нетс» из-за проблем с голеностопом
Кэмерон Джонсон выбыл из строя.
«Бруклин» вынужден был провести матч с «Чикаго» (102:128) в понедельник без форварда, у которого растяжение связок правого голеностопа.
В воскресенье Джонсон набрал 26 очков во встрече с «Орландо» (92:100).
Кэмерон в среднем набирает 18,1 очка в 21 матче сезона-24/25.
«Я не очень обеспокоен. Будем оценивать его состояние каждый день. Кэм хотел посмотреть, как себя чувствует, и в итоге не смог сыграть», – сказал главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес.
Джонсон пополнил список травмированных «Нетс». Кэм Томас (мышца бедра), Бен Симмонс (поясница и левое колено), Боян Богданович (левая стопа), Дориан Финни-Смит (левый голеностоп), Заир Уильямс (левое колено) и Ноа Клауни (левый голеностоп) также не смогли принять участие в матче с «Буллс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости