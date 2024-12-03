Кэмерон Джонсон пополнил список травмированных «Нетс» из-за проблем с голеностопом

Кэмерон Джонсон выбыл из строя.

«Бруклин » вынужден был провести матч с «Чикаго» (102:128) в понедельник без форварда, у которого растяжение связок правого голеностопа.

В воскресенье Джонсон набрал 26 очков во встрече с «Орландо» (92:100).

Кэмерон в среднем набирает 18,1 очка в 21 матче сезона-24/25.

«Я не очень обеспокоен. Будем оценивать его состояние каждый день. Кэм хотел посмотреть, как себя чувствует, и в итоге не смог сыграть», – сказал главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес .

Джонсон пополнил список травмированных «Нетс». Кэм Томас (мышца бедра), Бен Симмонс (поясница и левое колено), Боян Богданович (левая стопа), Дориан Финни-Смит (левый голеностоп), Заир Уильямс (левое колено) и Ноа Клауни (левый голеностоп) также не смогли принять участие в матче с «Буллс».