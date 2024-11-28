Брэдли Бил не смог закончить матч против «Бруклина» из-за боли в икроножной мышце и голеностопе
Брэдли Бил усугубил травму.
Защитник проводил второй матч после восстановления от травмы левой икроножной мышцы. Во время матча Брэдли Бил стал чувствовать напряжение в ноге. В третьей четверти защитник не сумел завершить атаку из-под кольца, спровоцировав насмешливый жест со стороны Бена Симмонса, и смог вернуться в игру только в конце ответного владения противника.
Все завершилось, по словам игрока, подвернутым голеностопом с той же левой стороны, после которого Бил был вынужден закончить встречу с 17 очками в активе.
«Мы будем надеяться на лучшее, но пока у меня нет новостей», – прокомментировал состояние игрока тренер Майк Буденхольцер.
«Финикс» уступил «Бруклину» – 117:127.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джеральда Бурге
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