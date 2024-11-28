Брэдли Бил не смог закончить матч против «Бруклина» из-за боли в икроножной мышце и голеностопе

Брэдли Бил усугубил травму.

Защитник проводил второй матч после восстановления от травмы левой икроножной мышцы. Во время матча Брэдли Бил стал чувствовать напряжение в ноге. В третьей четверти защитник не сумел завершить атаку из-под кольца, спровоцировав насмешливый жест со стороны Бена Симмонса , и смог вернуться в игру только в конце ответного владения противника.

Все завершилось, по словам игрока, подвернутым голеностопом с той же левой стороны, после которого Бил был вынужден закончить встречу с 17 очками в активе.

«Мы будем надеяться на лучшее, но пока у меня нет новостей», – прокомментировал состояние игрока тренер Майк Буденхольцер .

«Финикс» уступил «Бруклину» – 117:127.