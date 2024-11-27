Кэм Томас выбыл на 3-4 недели с растяжением задней поверхности бедра

Кэм Томас пропустит от трех до четырех недель.

Атакующий защитник «Бруклина » получил растяжение задней поверхности левого бедра.

Томас занимает 14-е место в лиге по результативности, набирая в среднем 24,7 очка за матч при 46,1% с игры и 38,9% из-за дуги.