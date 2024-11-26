«Лейкерс» проявляют интерес к Дориану Финни-Смиту и Кэму Джонсону
«Лейкерс» интересуются игроками «Бруклина».
«Лейкерс» изучают варианты обмена перед дедлайном. По словам журналиста Clutch Points Энтони Ирвина, «Лейкерс» интересовались Дорианом Финни-Смитом в прошлом сезоне и поддерживают «постоянный контакт» с «Нетс» по поводу форварда в этом сезоне.
Еще одной потенциальной целью, упомянутой Ирвином, является Кэм Джонсон, хотя его стоимость может оказаться неподъемной для «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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