Йонас Валанчюнас о слухах про обмен: «Лично я ничего не знаю»
Йонас Валанчюнас прокомментировал слухи о его вероятном обмене.
«Я ничего не слышал от клуба. Ходит много слухов, и людям платят за их распространение. Лично я ничего не знаю. Посмотрим», – сказал центровой «Вашингтона».
Недавно Джейк Фишер из Bleacher Report сообщил, что «Уизардс», скорее всего, обменяют Валанчюнаса до дедлайна, и возможным вариантом являются «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: LRT
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