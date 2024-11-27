Йонас Валанчюнас о слухах про обмен: «Лично я ничего не знаю»

Йонас Валанчюнас прокомментировал слухи о его вероятном обмене.

«Я ничего не слышал от клуба. Ходит много слухов, и людям платят за их распространение. Лично я ничего не знаю. Посмотрим», – сказал центровой «Вашингтона ».

Недавно Джейк Фишер из Bleacher Report сообщил, что «Уизардс», скорее всего, обменяют Валанчюнаса до дедлайна, и возможным вариантом являются «Лейкерс ».