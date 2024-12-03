Никола Йокич потерял два обручальных кольца

Никола Йокич объяснил, почему в последнее время не носит обручальное кольцо.

Центровой «Денвера » во время общения с журналистами на презентации именных кроссовок признался, что потерял обручальное кольцо.

По словам 3-кратного MVP НБА , жена Наталья купила ему еще одно на замену, но серб потерял и его.

«Забавная история. Я потерял кольцо, а жена подарила мне другое. И его я тоже потерял», – заявил Йокич.

Никола отметил, что у него была традиция прикреплять кольцо на кроссовку, что символизировало его единение с семьей во время матчей. Китайская компания 361 Degrees даже сделала специальный кармашек на обуви под кольцо, но после потери баскетболист не будет им пользоваться.