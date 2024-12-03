Никола Йокич потерял два обручальных кольца
Никола Йокич объяснил, почему в последнее время не носит обручальное кольцо.
Центровой «Денвера» во время общения с журналистами на презентации именных кроссовок признался, что потерял обручальное кольцо.
По словам 3-кратного MVP НБА, жена Наталья купила ему еще одно на замену, но серб потерял и его.
«Забавная история. Я потерял кольцо, а жена подарила мне другое. И его я тоже потерял», – заявил Йокич.
Никола отметил, что у него была традиция прикреплять кольцо на кроссовку, что символизировало его единение с семьей во время матчей. Китайская компания 361 Degrees даже сделала специальный кармашек на обуви под кольцо, но после потери баскетболист не будет им пользоваться.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кэти Уиндж
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