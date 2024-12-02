Никола Йокич сравнялся с Мэджиком Джонсоном по трипл-даблам. Они делят 3-е место в истории НБА

Никола Йокич сравнялся с Мэджиком Джонсоном по трипл-даблам за карьеру.

Центровой «Денвера» набрал 28 очков, 14 подборов и 11 передач в матче с «Клипперс» (122:126).

Трипл-дабл стал для Йокича 138-м за карьеру, столько же у легенды «Лейкерс» Мэджика Джонсона. Они делят 3-е место в истории НБА.

На 2-й строчке Оскар Робертсон (181), лидирует одноклубник Николы Расселл Уэстбрук (200).

В этом сезоне Йокич в среднем набирает 29,6 очка, 13,2 подбора и 10,7 передачи за игру.