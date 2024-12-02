«Папа, я скучаю». Фанат в маске лошади пытался отвлечь Николу Йокича во время штрафных бросков

Никола Йокич оформил трипл-дабл в проигранном матче с «Клипперс» (122:126).

Сербский центровой получил в матче право на 4 штрафных броска и реализовал 2 из них. Во время исполнения гигантский монитор Intuit Dome показал фаната в маске лошади, державшего плакат: «Папа, я скучаю».