Дрю Холидэй о пути для Зайона Уильямсона: «Я бы постарался мотивировать его на игру в защите»

Дрю Холидэй высоко оценивает потенциал Зайона Уильямсона.

Двухкратный чемпион НБА пересекся с форвардом «Нового Орлеана» в его первый год в лиге.

«Он один из наиболее одаренных баскетболистов, которых я видел. Не знаю, то ли им нужно лучше адаптировать команду под него, или ему нужно выбраться оттуда и найти свое место рядом с кем-то другим. Но ему определенно нужны перемены.

Если бы я был его тренером, мотивировал бы его играть в защите. Это не критика в его адрес. Просто это позволило бы выйти на соответствующий его таланту уровень.

В нападении у него и так все нормально. Он остается многообещающим.

Если бы он поставил перед собой цели в защите, и его одноклубники это увидели, я думаю, что они последовали бы за ним. Я видел, как это происходит с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном .

Зайон слишком хорош, чтобы каждый год пытаться пройти через плей-ин», – заключил Дрю Холидэй .