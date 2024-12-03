Дрю Холидэй о пути для Зайона Уильямсона: «Я бы постарался мотивировать его на игру в защите»
Двухкратный чемпион НБА пересекся с форвардом «Нового Орлеана» в его первый год в лиге.
«Он один из наиболее одаренных баскетболистов, которых я видел. Не знаю, то ли им нужно лучше адаптировать команду под него, или ему нужно выбраться оттуда и найти свое место рядом с кем-то другим. Но ему определенно нужны перемены.
Если бы я был его тренером, мотивировал бы его играть в защите. Это не критика в его адрес. Просто это позволило бы выйти на соответствующий его таланту уровень.
В нападении у него и так все нормально. Он остается многообещающим.
Если бы он поставил перед собой цели в защите, и его одноклубники это увидели, я думаю, что они последовали бы за ним. Я видел, как это происходит с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном.
Зайон слишком хорош, чтобы каждый год пытаться пройти через плей-ин», – заключил Дрю Холидэй.
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