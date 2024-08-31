Джейсон Тейтум о посещении Великой Китайской стены: «Боюсь высоты»

Звезды НБА побывали на Великой Китайской стене

Джейсон Тейтум («Бостон »), Лука Дончич («Даллас »), Зайон Уильямсон («Новый Орлеан») и Паоло Банкеро («Орландо») посетили знаменитый памятник архитектуры в рамках турне по Китаю.

«Я очень боюсь высоты, они здесь этого не знают», – признался Тейтум.

Уильямсон пожаловался на жару.

«У меня все нормально, просто жарко. Мне нужно полотенце. Так жарко», – констатировал Уильямсон.