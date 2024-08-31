Джейсон Тейтум о посещении Великой Китайской стены: «Боюсь высоты»
Звезды НБА побывали на Великой Китайской стене
Джейсон Тейтум («Бостон»), Лука Дончич («Даллас»), Зайон Уильямсон («Новый Орлеан») и Паоло Банкеро («Орландо») посетили знаменитый памятник архитектуры в рамках турне по Китаю.
«Я очень боюсь высоты, они здесь этого не знают», – признался Тейтум.
Уильямсон пожаловался на жару.
«У меня все нормально, просто жарко. Мне нужно полотенце. Так жарко», – констатировал Уильямсон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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