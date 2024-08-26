Лука Дончич, Джейсон Тейтум, Зайон Уильямсон и Паоло Банкеро посетят Китай в рамках тура от Jordan Brand

Теги Бостон Даллас Новый Орлеан Орландо НБА Лука Дончич Джейсон Тейтум Зайон Уильямсон Jordan Паоло Банкеро Баскетбол

Jordan Brand организовал мероприятие China Family Tour.

В рамках события Джейсон ТейтумБостон»), Лука ДончичДаллас»), Зайон Уильямсон («Новый Орлеан») и Паоло Банкеро («Орландо») посетят Шанхай и Пекин.

В этом году тур пройдет в первый раз.

«Атлеты принесут в Китай дух Jordan Brand и обозначат приверженность развитию игры и культуры, которые Майкл Джордан сделал глобальными», – сообщает пресс-релиз.

Мероприятие начнется на этой неделе и закончится ко 2 сентября. 

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3 комментария
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Майкл отобрал очень достойных представителей своего бренда !!
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Интересно, а они в Синьцзян-Уйгурский автономный район заедут?
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