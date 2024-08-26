Лука Дончич, Джейсон Тейтум, Зайон Уильямсон и Паоло Банкеро посетят Китай в рамках тура от Jordan Brand

Jordan Brand организовал мероприятие China Family Tour.

В рамках события (« »), (« »), («Новый Орлеан») и Паоло Банкеро («Орландо») посетят Шанхай и Пекин.

В этом году тур пройдет в первый раз.

«Атлеты принесут в Китай дух Jordan Brand и обозначат приверженность развитию игры и культуры, которые Майкл Джордан сделал глобальными», – сообщает пресс-релиз.

Мероприятие начнется на этой неделе и закончится ко 2 сентября.