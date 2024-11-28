Евролига. «Барселона» примет «Реал», «Жальгирис» встретится с «Басконией» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
В испанском дерби «Барселона» примет «Реал». «Жальгирис» сыграет с «Басконией».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 9-2, Олимпиакос Греция – 8-3, Париж Франция – 8-3, Бавария Германия – 8-3, Панатинаикос Греция – 7-4, Барселона Испания – 7-4, Монако – 7-4, Жальгирис Литва – 7-4, Анадолу Эфес Турция – 6-5, Реал Испания – 5-6, Црвена Звезда Сербия – 5-6, Милан Италия – 5-6, Баскония Испания – 4-7, Партизан Сербия – 3-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-8, Виллербан Франция – 3-8, Альба Германия – 2-9, Виртус Италия – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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