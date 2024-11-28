0

Евролига. «Барселона» примет «Реал», «Жальгирис» встретится с «Басконией» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

В испанском дерби «Барселона» примет «Реал». «Жальгирис» сыграет с «Басконией».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 9-2, Олимпиакос Греция – 8-3, Париж Франция – 8-3, Бавария Германия – 8-3, Панатинаикос Греция – 7-4,  Барселона Испания – 7-4, Монако – 7-4, Жальгирис Литва – 7-4, Анадолу Эфес Турция – 6-5, Реал Испания – 5-6, Црвена Звезда Сербия – 5-6, Милан Италия – 5-6, Баскония Испания – 4-7, Партизан Сербия – 3-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-8, Виллербан Франция – 3-8, Альба Германия – 2-9, Виртус Италия – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoБарселона
logoПартизан
logoЖальгирис
logoРеал
logoАльба
logoОлимпиакос
logoВиртус
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoБаскония
logoМаккаби Тель-Авив
logoПариж
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Анадолу Эфес» дома уступил «Парижу», «Црвена Звезда» проиграла «Партизану» и другие результаты
821 ноября, 21:57
Евролига. «Барселона» в гостях переиграла «Анадолу Эфес» и возглавила таблицу, «Олимпиакос» победил «Реал» и другие результаты
2429 октября, 21:14
Евролига. «Париж» одержал первую победу в лиге, обыграв «Панатинаикос», «Баскония» нанесла поражение «Реалу» и другие результаты
3215 октября, 21:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Блок-шот Лу Дорта на последних секундах не позволил «Голден Стэйт» перевести матч в овертайм
16 минут назадВидео
Еврокубок. «Бурк» примет «Валенсию», «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Ульмом» и другие матчи
43 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет «Енисей», ЦСКА встретится с «Пармой»
53 минуты назад
Де’Аарон Фокс и Фред Ванвлит – авторы лучших моментов игрового дня НБА
3сегодня, 07:50Видео
35 очков Шэя Гилджеса-Александера позволили «Оклахоме» обыграть «Голден Стэйт»
1сегодня, 07:45Видео
Противостояние Джейлена Грина (41 очко) и Тайриза Макси (39) закончилось победой «Хьюстона»
сегодня, 07:30Видео
43 очка Джеймса Хардена принесли «Клипперс» крупную победу над «Вашингтоном» в гостях
3сегодня, 07:15Видео
Крис Пол и Д’Анджело Расселл обменялись толчками
7сегодня, 06:59Видео
Джейлен Уильямс не вышел на вторую половину матча против «Голден Стэйт» из-за травмы глаза
4сегодня, 06:45Видео
НБА. «Голден Стэйт» уступил «Оклахоме», «Даллас» дома обыграл «Нью-Йорк», 22 передачи Янга помогли «Атланте» одолеть «Кливленд» и другие результаты
223сегодня, 06:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» интересуется Патриком Беверли
сегодня, 04:59
Стефен Карри пропустит матч против «Оклахомы» из-за травмы колена
2вчера, 20:46
«Кавальерс» играли в пиклбол на тренировке
вчера, 20:39Видео
Деррик Уайт о возвращении Кристапса Порзингиса: «Пусть теперь он ставит блок-шоты, а не я»
вчера, 20:31
Раул Нето дебютирует в Евролиге в Эль-Класико
вчера, 18:38
Йонас Валанчюнас о слухах про обмен: «Лично я ничего не знаю»
вчера, 18:20
Кевин Дюрэнт: «Нетс» навсегда останутся в моем сердце и моей крови»
1вчера, 17:37
«Чикаго» готов обменять Патрика Уильямса
6вчера, 16:22
«Мы польщены». Линас Клейза планирует встретиться с Д’Анджело Расселлом
3вчера, 16:05
Владислав Коновалов: «Для всех игроков и тренеров «Самары» принципы честного спорта – самые важные»
1вчера, 15:41