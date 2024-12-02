«Даллас» не готов рассматривать возможность расставания с Дереком Лайвли или Дэниэлом Гэффордом, несмотря на интерес со стороны клубов НБА
«Мэверикс» столкнулись с интересом к своим центровым.
По сообщению HoopsHype, несколько клубов лиги интересовались возможностью заполучить одного из центровых «Далласа» – Дэниэла Гэффорда или Дерека Лайвли. Эти запросы не вызвали интереса у команды.
«Мэверикс» рассматривают возможности усиления состава для повторения успеха прошлого года, но не готовы обсуждать вариант расставания с одним из пары «больших».
Вероятным кандидатом на обмен может стать 32-летний немецкий форвард Макси Клебер.
Пакет активов, которым может воспользоваться клуб, включает в себя драфт-пики первого раунда 2025 и 2031 года, 24-летнего защитника Квентина Граймса и 22-летнего легкого форварда Оливье-Максанса Проспера.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
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