«Даллас» не готов рассматривать возможность расставания с Дереком Лайвли или Дэниэлом Гэффордом, несмотря на интерес со стороны клубов НБА

«Мэверикс» столкнулись с интересом к своим центровым.

По сообщению HoopsHype, несколько клубов лиги интересовались возможностью заполучить одного из центровых «Далласа » – Дэниэла Гэффорда или Дерека Лайвли . Эти запросы не вызвали интереса у команды.

«Мэверикс» рассматривают возможности усиления состава для повторения успеха прошлого года, но не готовы обсуждать вариант расставания с одним из пары «больших».

Вероятным кандидатом на обмен может стать 32-летний немецкий форвард Макси Клебер.

Пакет активов, которым может воспользоваться клуб, включает в себя драфт-пики первого раунда 2025 и 2031 года, 24-летнего защитника Квентина Граймса и 22-летнего легкого форварда Оливье-Максанса Проспера .