Дэниэл Гэффорд о выступлении за сборную Словении: «Это вопрос тайминга»

Дэниэл Гэффорд не исключает возможность выступления за Словению на Евробаскете.

«Этот вопрос рассматривается, но для меня это скорее вопрос тайминга. Мне нравится проводить большую часть времени с семьей, так что это, конечно, будет зависеть от обстоятельств.

Это было бы здорово. У нас уже хорошие отношения с Лукой Дончичем , но совместное выступление за сборную могло бы вывести их на новый уровень. Это позволило бы мне увидеть его прошлое, узнать, откуда он, и понять, как он начал профессиональную карьеру. Это позволило бы нам больше общаться», – отметил центровой «Далласа ».