Дэниэл Гэффорд о выступлении за сборную Словении: «Это вопрос тайминга»
Дэниэл Гэффорд не исключает возможность выступления за Словению на Евробаскете.
«Этот вопрос рассматривается, но для меня это скорее вопрос тайминга. Мне нравится проводить большую часть времени с семьей, так что это, конечно, будет зависеть от обстоятельств.
Это было бы здорово. У нас уже хорошие отношения с Лукой Дончичем, но совместное выступление за сборную могло бы вывести их на новый уровень. Это позволило бы мне увидеть его прошлое, узнать, откуда он, и понять, как он начал профессиональную карьеру. Это позволило бы нам больше общаться», – отметил центровой «Далласа».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: DallasHoopsJournal
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости