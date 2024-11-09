Лука Дончич может пропустить матч против «Денвера» из-за растяжения паха

У Луки Дончича растяжение паха.

По словам «Далласа », участие разыгрывающего Луки Дончича в воскресном матче против «Денвера » находится под вопросом из-за растяжения левой паховой мышцы.

Игроки «Мэвс» Пи Джей Вашингтон (растяжение связок правого колена) и Дерек Лайвли (растяжение связок правого плеча), скорее всего, пропустят встречу.