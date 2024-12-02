«Баскетболистам нужно заботиться о команде и не думать об игровых минутах». Эргин Атаман раскрыл причину отстранения Янниса Папапетру

Янниса Папапетру временно покинул расположение «Панатинаикоса».

Клуб отстранил греческого форварда от участия в матчах. Главный тренер Эргин Атаман объяснил, что решение связано с недовольством игрока своим игровым временем.

«Яннис – хороший парень. Превосходный игрок. Он очень помог нам с трофеями в прошлом году. Но он должен понимать, что состав этого сезона другой. Баскетболистам нужно заботиться о команде и не думать об игровых минутах», – заключил турецкий специалист.