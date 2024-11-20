«Панатинаикос» сыграет с «Жальгирисом» без Атамана и Османа. Они присоединятся к сборной Турции
«Панатинаикос» сыграет с «Жальгирисом» без Эргина Атамана и Джеди Османа.
Главный тренер и звездный форвард «Панатинаикоса» присоединятся к сборной Турции, которая в рамках квалификации Евробаскета-2025 сыграет против Венгрии в Стамбуле 22 ноября. Через три дня две команды встретятся во второй раз на площадке венгров.
Бигмен «Пао» Омер Юртсевен присоединится к сборной Турции только на вторую игру.
Димитриос Мораитис сыграет за Грецию и также не сможет принять участие во встрече Евролиги против «Жальгириса».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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