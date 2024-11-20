«Панатинаикос» сыграет с «Жальгирисом» без Атамана и Османа. Они присоединятся к сборной Турции

«Панатинаикос» сыграет с «Жальгирисом» без Эргина Атамана и Джеди Османа.

Главный тренер и звездный форвард «Панатинаикоса» присоединятся к сборной Турции, которая в рамках квалификации Евробаскета-2025 сыграет против Венгрии в Стамбуле 22 ноября. Через три дня две команды встретятся во второй раз на площадке венгров.

Бигмен «Пао» Омер Юртсевен присоединится к сборной Турции только на вторую игру.

Димитриос Мораитис сыграет за Грецию и также не сможет принять участие во встрече Евролиги против «Жальгириса ».