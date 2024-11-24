Зайон Уильямсон прекратил сотрудничество с агентством CAA, потому что хочет перейти в «Нью-Йорк»
Зайон Уильямсон хочет стать игроком «Никс».
«Еще до того, как лотерея драфта НБА 2019 года определила судьбу Уильямсона как выбора «Пеликанс» под 1-м номером, он давно дал понять агентству, что хочет играть за «Нью-Йорк».
Начав карьеру в «Новом Орлеане», Уильямсон ожидал большего от своего представительства в отношении перехода в «Нью-Йорк». Это был один из двух движущих факторов, которые привели к расколу, сказал источник», – пишет журналист Clutch Points Крис Пурсиайнен.
Вчера стало известно, что форвард «Пеликанс» и Creative Arts Agency прекратили сотрудничество.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости