12

Зайон Уильямсон прекратил сотрудничество с агентством CAA, потому что хочет перейти в «Нью-Йорк»

Зайон Уильямсон хочет стать игроком «Никс».

«Еще до того, как лотерея драфта НБА 2019 года определила судьбу Уильямсона как выбора «Пеликанс» под 1-м номером, он давно дал понять агентству, что хочет играть за «Нью-Йорк».

Начав карьеру в «Новом Орлеане», Уильямсон ожидал большего от своего представительства в отношении перехода в «Нью-Йорк». Это был один из двух движущих факторов, которые привели к расколу, сказал источник», – пишет журналист Clutch Points Крис Пурсиайнен.

Вчера стало известно, что форвард «Пеликанс» и Creative Arts Agency прекратили сотрудничество.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
logoЗайон Уильямсон
logoНБА
возможные переходы
logoНью-Йорк
logoНовый Орлеан
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зайон Уильямсон прекратил сотрудничество с агентством CAA. «Пеликанс» в теории могут отказаться от форварда в межсезонье-2025
16вчера, 08:14
На спине Зайона Уильямсона появилась большая татуировка
12вчера, 05:15Видео
Зайон Уильямсон далек от возвращения в строй
2вчера, 04:12
Зайон Уильямсон: «Наберем полный ход к январю»
922 ноября, 20:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пол Пирс: «Джеймс Харден прошел путь от одного из лучших скореров в истории до одного из лучших распасовщиков»
114 минут назад
Кевин Гарнетт: «Далтон Кнехт – новичок года»
5сегодня, 14:54
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная России разгромила команду Ливии и выиграла товарищеский турнир
14сегодня, 14:45
Алонзо Моурнинг: «Зака Иди ждет отличная карьера»
сегодня, 14:29
Тони Аллен: «Нет ничего приятнее, чем обыграть Дока Риверса»
сегодня, 13:48
«Монако» и Вассилис Спанулис согласовали условия контракта
сегодня, 13:33
Евробаскет-2025. Литва сыграет с Северной Македонией, Греция примет Великобританию и другие матчи
сегодня, 13:13
НБА. «Бостон» примет «Миннесоту», «Майами» сыграет с «Далласом» и другие матчи
3сегодня, 13:11
Джоэл Эмбиид продолжает не соблюдать командный график (Крис Вернон)
17сегодня, 12:35
«Победы не должны быть неожиданными». Виктор Вембаньяма оптимистично смотрит на состояние «Сперс»
1сегодня, 11:45
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Кириленко о Кубке Дружбы: «Итоги турнира и отзывы – очень позитивные. Для нас любой соперник сейчас важен»
7 минут назад
Михаил Дулкай о Егоре Демине: «Российский игрок входит в Топ-10 драфта — это супер»
сегодня, 14:24
Брюс Браун болельщикам, которые усомнились в его желании играть за «Торонто»: «Я хочу играть здесь, в прошлом сезоне я играл на одной ноге»
сегодня, 14:18
Си Джей Макколлум надеется вернуться в понедельник в матче против «Индианы»
2сегодня, 14:03
Майк Джеймс: «Надеюсь, что Евролига станет полностью закрытой»
сегодня, 13:59
Антон Астапкович о матче против Туниса: «Надо упасть на самое дно, чтобы оттолкнуться»
1сегодня, 12:06
Владелец «Хапоэля» Офер Яннай: «Ожидаем скорого возвращения Джонатана Мотли»
сегодня, 10:59
Владелец «Хапоэля Тель-Авив»: «Следующим летом кроме Евролиги будут другие варианты для европейских клубов, желающих инвестировать большие деньги»
сегодня, 10:45
Итальянская «Реджо-Эмилия» интересуется Октавиусом Эллисом
сегодня, 10:24
Тайлер Бей покинет «Хапоэль Хайфу» после падения ракеты возле дома
сегодня, 09:23