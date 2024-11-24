Зайон Уильямсон прекратил сотрудничество с агентством CAA, потому что хочет перейти в «Нью-Йорк»

Зайон Уильямсон хочет стать игроком «Никс».

«Еще до того, как лотерея драфта НБА 2019 года определила судьбу Уильямсона как выбора «Пеликанс» под 1-м номером, он давно дал понять агентству, что хочет играть за «Нью-Йорк».

Начав карьеру в «Новом Орлеане », Уильямсон ожидал большего от своего представительства в отношении перехода в «Нью-Йорк ». Это был один из двух движущих факторов, которые привели к расколу, сказал источник», – пишет журналист Clutch Points Крис Пурсиайнен.

Вчера стало известно, что форвард «Пеликанс» и Creative Arts Agency прекратили сотрудничество.