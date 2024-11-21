Шариф Купер продолжит сезон в «Арисе» в чемпионате Греции и Еврокубке
Шариф Купер сменит клуб.
Американский защитник (23 года, 185 см) был выбран 48-м на драфте-2021 НБА и провел три года в G-лиге в фарм-клубах «Атланты» и «Кливленда».
Купер приехал в Европу этим летом и начал сезон в Турции в «Меркезефенди». Защитник дебютировал в Лиге чемпионов, набирая 15,8 очка, 6 передач и 1,5 перехвата в среднем.
По сообщению источников, игрок продолжит выступление в чемпионате Греции в «Арисе». Греческий клуб участвует в Еврокубке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
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