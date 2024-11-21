Шариф Купер продолжит сезон в «Арисе» в чемпионате Греции и Еврокубке

Шариф Купер сменит клуб.

Американский защитник (23 года, 185 см) был выбран 48-м на драфте-2021 НБА и провел три года в G-лиге в фарм-клубах «Атланты» и «Кливленда».

Купер приехал в Европу этим летом и начал сезон в Турции в «Меркезефенди». Защитник дебютировал в Лиге чемпионов, набирая 15,8 очка, 6 передач и 1,5 перехвата в среднем.

По сообщению источников, игрок продолжит выступление в чемпионате Греции в «Арисе ». Греческий клуб участвует в Еврокубке.