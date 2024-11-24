Даррал Уиллис присоединился к греческому «Арису»

Даррал Уиллис продолжит карьеру в Греции.

Форвард (28 лет, 206 см) провел последние сезоны в Южной Корее (18 + 6,8 подбора в среднем) и Японии (15,7 + 7,6 подбора).

Ранее Уиллис выступал в Единой лиге ВТБ за «Пари НН», «Енисей» и «Локомотив-Кубань».

Американец присоединился к своему соотечественнику разыгрывающему Шарифу Куперу, на днях переехавшему в греческий клуб. «Арис » идет на последнем месте в группе B Еврокубка с результатом 2-6.