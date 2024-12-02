«Сколько титулов мы бы взяли с Илоном Маском?» Скотти Пиппен выложил фотошоп с миллиардером в форме «Буллс»

Скотти Пиппен задался неожиданным вопросом.

Легендарный игрок «Буллс» выложил в соцсетях фотошоп с американский предпринимателем Илоном Маском в форме чикагского клуба.

«Сколько титулов мы бы взяли с Илоном Маском?» – написал Пиппен .