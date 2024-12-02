«Сколько титулов мы бы взяли с Илоном Маском?» Скотти Пиппен выложил фотошоп с миллиардером в форме «Буллс»
Скотти Пиппен задался неожиданным вопросом.
Легендарный игрок «Буллс» выложил в соцсетях фотошоп с американский предпринимателем Илоном Маском в форме чикагского клуба.
«Сколько титулов мы бы взяли с Илоном Маском?» – написал Пиппен.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Скотти Пиппена
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