Джош Гидди сфотографировался с бывшими одноклубниками после матча
Джош Гидди провел первый матч против бывшей команды.
«Чикаго» принял «Оклахому» на домашней площадке. «Тандер» одержали верх со счетом 114:95. Гидди набрал 14 очков, 7 подборов и 4 передачи.
После матча разыгрывающий сфотографировался с бывшими одноклубниками, о которых тепло отзывался перед встречей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
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