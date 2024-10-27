Джош Гидди сфотографировался с бывшими одноклубниками после матча

Джош Гидди провел первый матч против бывшей команды.

«Чикаго» принял «Оклахому» на домашней площадке. «Тандер» одержали верх со счетом 114:95. Гидди набрал 14 очков, 7 подборов и 4 передачи.

После матча разыгрывающий сфотографировался с бывшими одноклубниками, о которых тепло отзывался перед встречей.