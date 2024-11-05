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Игровая атрибутика Майкла Джордана продана на аукционе за 8,5 миллиона долларов

Майка Майкла Джордана сезона-1996/97 ушла с молотка за 4,7 млн долларов.

Пять коллекционных предметов легенды «Чикаго» Майкл Джордана были проданы на аукционе Сотбис более чем за 8,5 миллиона долларов.

Самым дорогим лотом стала игровая майка чемпионского сезона‑1996/97, которую купили за 4,68 миллиона. Флаг США, который Джордан держал на церемонии награждения на Олимпийских играх 1992 года, чтобы скрыть логотип Reebok, ушел с молотка за 1,8 миллиона.

Игровые майки сезона‑1988/99 и плей‑офф‑1998 были проданы за 1,08 млн и 840 тысяч долларов соответственно. Подписанные кроссовки и майка Джордана времен выступлений за команду университета Северной Каролины в начале 1980‑х были оценены в 130 тысяч долларов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: chica
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