Игровая атрибутика Майкла Джордана продана на аукционе за 8,5 миллиона долларов

Майка Майкла Джордана сезона-1996/97 ушла с молотка за 4,7 млн долларов.

Пять коллекционных предметов легенды «Чикаго » Майкл Джордана были проданы на аукционе Сотбис более чем за 8,5 миллиона долларов.

Самым дорогим лотом стала игровая майка чемпионского сезона‑1996/97, которую купили за 4,68 миллиона. Флаг США, который Джордан держал на церемонии награждения на Олимпийских играх 1992 года, чтобы скрыть логотип Reebok, ушел с молотка за 1,8 миллиона.

Игровые майки сезона‑1988/99 и плей‑офф‑1998 были проданы за 1,08 млн и 840 тысяч долларов соответственно. Подписанные кроссовки и майка Джордана времен выступлений за команду университета Северной Каролины в начале 1980‑х были оценены в 130 тысяч долларов.