Вслед за Пэтом Райли «Лейкерс», как ожидается, поставят статую в честь Фила Джексона
Фил Джексон должен стать следующей легендой «Лейкерс» с собственной статуей.
Калифорнийский клуб недавно объявил, что установит возле домашней арены в Лос-Анджелесе статую бывшего игрока и тренера команды Пэта Райли.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, новость по Райли «выступает прелюдией к объявлению о статуе Фила Джексона».
79-летний Джексон дважды (1999-2004 и 2005-2011) был главным тренером «Лейкерс», завоевав с командой пять титулов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
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