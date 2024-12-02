Вслед за Пэтом Райли «Лейкерс», как ожидается, поставят статую в честь Фила Джексона

Фил Джексон должен стать следующей легендой «Лейкерс» с собственной статуей.

Калифорнийский клуб недавно объявил, что установит возле домашней арены в Лос-Анджелесе статую бывшего игрока и тренера команды Пэта Райли .

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, новость по Райли «выступает прелюдией к объявлению о статуе Фила Джексона ».

79-летний Джексон дважды (1999-2004 и 2005-2011) был главным тренером «Лейкерс », завоевав с командой пять титулов.