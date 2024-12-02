Малик Монк о 23 из 46 из-за дуги у «Сперс»: «Невезение? Да какое тут, к черту, невезение, когда они стоят открытые»
Малик Монк раскритиковал «Сакраменто» за слабую защиту на периметре.
В воскресном матче с «Сан-Антонио» (125:127) калифорнийцы позволили сопернику реализовать 23 из 46 из-за дуги.
«Невезение? Да какое тут, к черту, невезение, когда они стоят открытые. Простите за мой французский.
Они спокойно бросают, никто не мешает. У нас слишком много провалов, мы недорабатываем при сменах», – заявил защитник «Кингз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Мэтта Джорджа
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