Стефен Карри поздравил Джеймса Хардена со вторым местом по трехочковым
Джеймс Харден получил поздравления от Стефена Карри.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри перед началом матча против «Клипперс» подошел к лидеру соперников Джеймсу Хардену и поздравил того с выходом на второе место в истории НБА по количеству трехочковых попаданий за карьеру.
Накануне в матче против «Юты» Харден забросил свой 2 975-й трехочковый в карьере и обошел члена Зала славы Рэя Аллена.
Карри является лидером в истории НБА по этому показателю (3 788).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости