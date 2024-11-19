Стефен Карри поздравил Джеймса Хардена со вторым местом по трехочковым

Джеймс Харден получил поздравления от Стефена Карри.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » Стефен Карри перед началом матча против «Клипперс » подошел к лидеру соперников Джеймсу Хардену и поздравил того с выходом на второе место в истории НБА по количеству трехочковых попаданий за карьеру.

Накануне в матче против «Юты» Харден забросил свой 2 975-й трехочковый в карьере и обошел члена Зала славы Рэя Аллена.

Карри является лидером в истории НБА по этому показателю (3 788).