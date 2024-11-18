Джеймс Харден обошел Рэя Аллена по точным 3-очковым за карьеру. Теперь он 2-й в истории НБА по этому показателю
Джеймс Харден вышел на чистое 2-е место по точным 3-очковым.
Защитник «Клипперс» обошел члена Зала славы Рэя Аллена, с которым до воскресной встречи с «Джаз» (116:105) делил 2-ю строчку в списке лучших снайперов НБА.
Теперь у Хардена 2 975 попаданий, что значительно меньше, чем у лидирующего Стефена Карри из «Голден Стэйт» (3 782).
Харден догнал Аллена в матче с «Рокетс» на прошлой неделе, реализовав три попытки с дальней дистанции. В сегодняшней игре он выдал 2 из 8 из-за дуги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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