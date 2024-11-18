Джеймс Харден обошел Рэя Аллена по точным 3-очковым за карьеру. Теперь он 2-й в истории НБА по этому показателю

Джеймс Харден вышел на чистое 2-е место по точным 3-очковым.

Защитник «Клипперс» обошел члена Зала славы Рэя Аллена, с которым до воскресной встречи с «Джаз» (116:105) делил 2-ю строчку в списке лучших снайперов НБА.

Теперь у Хардена 2 975 попаданий, что значительно меньше, чем у лидирующего Стефена Карри из «Голден Стэйт» (3 782).

Харден догнал Аллена в матче с «Рокетс» на прошлой неделе, реализовав три попытки с дальней дистанции. В сегодняшней игре он выдал 2 из 8 из-за дуги.