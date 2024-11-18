Джеймс Харден о рейтинге по трехочковым за карьеру: «Не думаю, что кто-то опередит Стефа Карри»

Джеймс Харден прокомментировал 2-е место по трехочковым в НБА.

Защитник «Клипперс » обошел Рэя Аллена, но сильно уступает разыгрывающему «Голден Стэйт » Стефу Карри по количеству реализованных бросков из-за дуги за карьеру (2975-3782). Харден оценил свои шансы выйти на 1-е место.

«Я один из самых уверенных в себе игроков в лиге. Но нет. Я не догоню Стефа. Не думаю, что кто-то сможет. Не знаю, он чертовски хорошо бросает.

Так много нюансов в эффективной работе с дистанции, в постоянном уровне эффективности. Кому-то придется провести невероятную карьеру, стабильно хорошо бросать с большим количеством попыток. Если это и случится, то только когда нас уже не будет в лиге. Так что его достижение на данный момент неповторимо», – заключил Харден на послематчевой пресс-конференции.