Джеймс Харден о рейтинге по трехочковым за карьеру: «Не думаю, что кто-то опередит Стефа Карри»
Джеймс Харден прокомментировал 2-е место по трехочковым в НБА.
Защитник «Клипперс» обошел Рэя Аллена, но сильно уступает разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефу Карри по количеству реализованных бросков из-за дуги за карьеру (2975-3782). Харден оценил свои шансы выйти на 1-е место.
«Я один из самых уверенных в себе игроков в лиге. Но нет. Я не догоню Стефа. Не думаю, что кто-то сможет. Не знаю, он чертовски хорошо бросает.
Так много нюансов в эффективной работе с дистанции, в постоянном уровне эффективности. Кому-то придется провести невероятную карьеру, стабильно хорошо бросать с большим количеством попыток. Если это и случится, то только когда нас уже не будет в лиге. Так что его достижение на данный момент неповторимо», – заключил Харден на послематчевой пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоуи Линна
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