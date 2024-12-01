Демар Дерозан лидирует по количеству бросков со средней дистанции, Брэндон Ингрэм – второй

Опубликована десятка лидеров сезона по количеству бросков со средней дистанции.

Первое место в текущем сезоне по этому показателю занимает форвард «Сакраменто » Демар Дерозан , который совершил 132 броска и реализовал ровно половину из них.

Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм – на втором месте (92 броска, 46,7%), форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо – на третьем (69, 47,8%).