Демар Дерозан лидирует по количеству бросков со средней дистанции, Брэндон Ингрэм – второй
Опубликована десятка лидеров сезона по количеству бросков со средней дистанции.
Первое место в текущем сезоне по этому показателю занимает форвард «Сакраменто» Демар Дерозан, который совершил 132 броска и реализовал ровно половину из них.
Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм – на втором месте (92 броска, 46,7%), форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо – на третьем (69, 47,8%).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA University в соцсети X
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