Демар Дерозан может принять участие в матче против «Сан-Антонио»
Демар Дерозан может вернуться в состав «Кингз».
Форвард «Сакраменто» столкнулся с проблемами с мышцами спины на старте чемпионата. Ранее он пропустил три матча, вернулся на три игры и снова выбыл с той же травмой.
Дерозан не участвовал в последних двух встречах команды с «Миннесотой» (победа) и «Портлендом» (поражение).
Баскетболист полноценно участвует в командных тренировках и может выйти на площадку против «Сан-Антонио» уже сегодня.
Дерозан набирает 22,6 очка, 4,1 подбора, 4,1 передачи и 1,5 перехвата на начальной стадии чемпионата.
Игру, скорее всего, пропустит защитник Кевин Хертер, подвернувший голеностоп в последнем матче с «Блэйзерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Sacramento Bee
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости