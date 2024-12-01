Демар Дерозан может принять участие в матче против «Сан-Антонио»

Демар Дерозан может вернуться в состав «Кингз».

Форвард «Сакраменто » столкнулся с проблемами с мышцами спины на старте чемпионата. Ранее он пропустил три матча, вернулся на три игры и снова выбыл с той же травмой.

Дерозан не участвовал в последних двух встречах команды с «Миннесотой» (победа) и «Портлендом » (поражение).

Баскетболист полноценно участвует в командных тренировках и может выйти на площадку против «Сан-Антонио » уже сегодня.

Дерозан набирает 22,6 очка, 4,1 подбора, 4,1 передачи и 1,5 перехвата на начальной стадии чемпионата.

Игру, скорее всего, пропустит защитник Кевин Хертер , подвернувший голеностоп в последнем матче с «Блэйзерс».