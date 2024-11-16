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Демар Дерозан испытывает проблемы со спиной. Сроки восстановления на данный момент не называются

Демар Дерозан пропустил матч из-за проблем со здоровьем.

Один из лидеров «Сакраменто» не играл в матче с «Миннесотой» (126:130 ОТ) из-за болей в пояснице.

Дерозан получил повреждение в среду во время встречи с «Финиксом». Дата возвращения 35-летнего защитника в строй пока неизвестна.

Ветеран набирает 24,8 очка с 52,6% точности с игры на стартовом отрезке нынешнего регулярного чемпионата за новую команду.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sacramento Bee
травмы
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