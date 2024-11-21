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Демар Дерозан вернется в строй в матче против «Клипперс»

Демар Дерозан готов вернуться в строй.

Звездный форвард «Сакраменто» намерен вернуться в пятницу в матче против «Клипперс».

Дерозан пропустил последние три матча «Кингз» из-за проблем со спиной.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Криса Хэйнса в соцсети X
logoДемар Дерозан
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травмы
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