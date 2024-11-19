Дерозан, Сабонис и Монк близки к возвращению состав «Сакраменто»
В ротацию «Сакраменто» скоро вернутся ключевые игроки.
Защитники Демар Дерозан и Малик Монк, а также «большой» Домантас Сабонис близки к возвращению состав «Кингз» после травм.
Монк, пропустивший пять последних матчей из-за растяжения связок правого голеностопа, допущен к индивидуальным тренировкам на площадке и в ближайшие дни пройдет повторное обследование.
Звездные Дерозан и Сабонис, каждый пропустившие по две игры из-за болей в пояснице, также получили разрешение возобновить индивидуальную работу на площадке. «Сакраменто» будет отслеживать их готовность к возвращению в ежедневном режиме.
«Кингз» идут 10-ми на Западе с результатом 8-7.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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