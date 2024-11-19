Дерозан, Сабонис и Монк близки к возвращению состав «Сакраменто»

В ротацию «Сакраменто» скоро вернутся ключевые игроки.

Защитники Демар Дерозан и Малик Монк , а также «большой» Домантас Сабонис близки к возвращению состав «Кингз» после травм.

Монк, пропустивший пять последних матчей из-за растяжения связок правого голеностопа, допущен к индивидуальным тренировкам на площадке и в ближайшие дни пройдет повторное обследование.

Звездные Дерозан и Сабонис, каждый пропустившие по две игры из-за болей в пояснице, также получили разрешение возобновить индивидуальную работу на площадке. «Сакраменто » будет отслеживать их готовность к возвращению в ежедневном режиме.

«Кингз» идут 10-ми на Западе с результатом 8-7.