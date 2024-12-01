Андрей Ведищев: «Когда наступил сложный момент, Кливленд и Миллер включились и показали свой высокий уровень»

Андрей Ведищев отметил лидерские качества Антониуса Кливленда и Патрика Миллера.

«Мы счастливы, что выиграли в этом сложном матче. В Казани всегда тяжело. УНИКС – опытная и сыгранная команда. Они сохранили свой ростер прошлых сезонов. Знали, что предстоит тяжелая игра, поэтому тщательно готовились, эффективно использовав двухнедельную паузу.

Антониус Кливленд и Патрик Миллер – наши лидеры. Когда наступил сложный момент, они включились и показали свой высокий уровень.

Была ли похожа сегодняшняя встреча на прошлогодний полуфинал? Я думаю, каждый сезон – это новая история. В прошлом чемпионате была одна серия, в этом – другая. Тем более, пока идут матчи «регулярки». Играть с командами из первой четверки – это всегда вызов. И нашей главной целью была победа над командой из верхней части турнирной таблицы.

В таких матчах часто бывают «качели». Мы дважды начали не очень удачно: старт был слабым, в третьей четверти искали свою игру. Но главное: «Локомотив» смог одержать победу в концовке», – сказал главный тренер «Локомотива -Кубань».

«Локо» переиграл на выезде УНИКС, совершив победный рывок в четвертой четверти – 87:75.