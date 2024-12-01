«Нужно быть готовыми пролить немного крови». Джален Рейнольдс ждет встречи с «Локомотивом-Кубань»

УНИКС примет «Локомотив-Кубань» в центральной игре недели Лиги ВТБ.

Центровой казанцев Джален Рейнольдс обрисовал настрой команды.

«Думаю, все рады возобновлению чемпионата и предстоящему матчу с «Локомотивом ». Очевидно, мы играем дома и надеемся, что все наши болельщики придут и поддержат нас. Команда полностью готова принять вызов и сделать все возможное для победы. Это определенно будет настоящая битва. Сильная сторона «Локо» – подбор и быстрое перемещение по площадке. Особо хочу отметить Патрика Миллера . Нам необходимо остановить их разыгрывающего и не дать добраться до корзины. Для победы УНИКС должен продемонстрировать агрессивный баскетбол. Если мы хотим добиться успеха в этом матче, нужно быть готовыми пролить немного крови», – заявил баскетболист.

Казанский клуб уступает гостям на 1 победу в чемпионате. Первая встреча команд в нынешнем сезоне закончилась победой «Локо» в Краснодаре.