«Нужно быть готовыми пролить немного крови». Джален Рейнольдс ждет встречи с «Локомотивом-Кубань»
Центровой казанцев Джален Рейнольдс обрисовал настрой команды.
«Думаю, все рады возобновлению чемпионата и предстоящему матчу с «Локомотивом». Очевидно, мы играем дома и надеемся, что все наши болельщики придут и поддержат нас. Команда полностью готова принять вызов и сделать все возможное для победы. Это определенно будет настоящая битва. Сильная сторона «Локо» – подбор и быстрое перемещение по площадке. Особо хочу отметить Патрика Миллера. Нам необходимо остановить их разыгрывающего и не дать добраться до корзины. Для победы УНИКС должен продемонстрировать агрессивный баскетбол. Если мы хотим добиться успеха в этом матче, нужно быть готовыми пролить немного крови», – заявил баскетболист.
Казанский клуб уступает гостям на 1 победу в чемпионате. Первая встреча команд в нынешнем сезоне закончилась победой «Локо» в Краснодаре.
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