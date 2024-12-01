Андрей Ведищев о встрече с УНИКСом: «Очень сильная команда, но у нас есть свои козыри»

«Локо» начнет выездное турне со встречи с УНИКСом.

Матч станет первым для команд после перерыва на сборы национальной команды. Соседи по турнирной таблице являются принципиальными соперниками в чемпионате.

«У нас была пауза, и это очень важно было для нас. Большой объем работы был сделан на тренировках. После перерыва главное – вернуться в ритм. У нас четыре выездных игры, это непростой выезд.

Но мы к нему готовы, у нас хорошая ротация, длинная скамейка, и, я надеюсь, ребята хотят выиграть матчи на выезде. Первый матч – с УНИКСом.

Очень сильная команда. На самом деле сыгранная. Все понимают, что это важный матч, но у нас тоже есть свои козыри. Мы будем готовы показать хороший уровень и выиграть его», – заявил главный тренер Андрей Ведищев.