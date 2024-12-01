Андрей Ведищев о встрече с УНИКСом: «Очень сильная команда, но у нас есть свои козыри»
«Локо» начнет выездное турне со встречи с УНИКСом.
Матч станет первым для команд после перерыва на сборы национальной команды. Соседи по турнирной таблице являются принципиальными соперниками в чемпионате.
«У нас была пауза, и это очень важно было для нас. Большой объем работы был сделан на тренировках. После перерыва главное – вернуться в ритм. У нас четыре выездных игры, это непростой выезд.
Но мы к нему готовы, у нас хорошая ротация, длинная скамейка, и, я надеюсь, ребята хотят выиграть матчи на выезде. Первый матч – с УНИКСом.
Очень сильная команда. На самом деле сыгранная. Все понимают, что это важный матч, но у нас тоже есть свои козыри. Мы будем готовы показать хороший уровень и выиграть его», – заявил главный тренер Андрей Ведищев.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Локомотива-Кубань»
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