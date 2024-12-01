Впервые за 12 лет 1-я и 2-я команды обеих конференций сыграют друг с другом в один день

Последний раз такое было в НБА ровно 12 лет назад.

Сегодня, 1 декабря, лидер Востока «Кливленд » примет на своей площадке вторую команду конференции «Бостон ».

«Оклахома», занимающая первое место на Западе, встретится с гостях с «Хьюстоном », который поднялся на вторую строчку в конференции.

Последний раз 1-я и 2-я команды обеих конференций играли друг с другом ровно 12 лет назад. 1 декабря 2012 года «Бруклин» (1) играл против «Майами» (2) на Востоке, «Мемфис» (1) – против «Сан-Антонио» (2) на Западе.