Впервые за 12 лет 1-я и 2-я команды обеих конференций сыграют друг с другом в один день
Последний раз такое было в НБА ровно 12 лет назад.
Сегодня, 1 декабря, лидер Востока «Кливленд» примет на своей площадке вторую команду конференции «Бостон».
«Оклахома», занимающая первое место на Западе, встретится с гостях с «Хьюстоном», который поднялся на вторую строчку в конференции.
Последний раз 1-я и 2-я команды обеих конференций играли друг с другом ровно 12 лет назад. 1 декабря 2012 года «Бруклин» (1) играл против «Майами» (2) на Востоке, «Мемфис» (1) – против «Сан-Антонио» (2) на Западе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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