«В последний раз весил столько в старшей школе». Дариус Гарлэнд рассказал о последствиях перелома челюсти в прошлом сезоне

Дариус Гарлэнд пропустил месяц в середине прошлого чемпионата.

Защитник «Кливленда » получил перелом челюсти и проходил месяц с фиксирующим приспособлением в декабре-январе прошлого сезона.

«После игры я пытался съесть кусок пиццы и не смог достаточно открыть рот.

Не мог есть, говорить, чистить зубы. Пытался пить разные вещи через трубочку. Чили, разные супы, размельченные кусочки курицы – это был не лучший вариант. Как только приспособление удалили, я вернулся на площадку. Весил 77 килограммов. В последний раз весил столько в старшей школе.

Кроме того, умерла моя последняя бабушка. Все это создало сложную в ментальном и физическом смысле обстановку», – рассказал Гарлэнд .