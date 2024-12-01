«В последний раз весил столько в старшей школе». Дариус Гарлэнд рассказал о последствиях перелома челюсти в прошлом сезоне
Дариус Гарлэнд пропустил месяц в середине прошлого чемпионата.
Защитник «Кливленда» получил перелом челюсти и проходил месяц с фиксирующим приспособлением в декабре-январе прошлого сезона.
«После игры я пытался съесть кусок пиццы и не смог достаточно открыть рот.
Не мог есть, говорить, чистить зубы. Пытался пить разные вещи через трубочку. Чили, разные супы, размельченные кусочки курицы – это был не лучший вариант. Как только приспособление удалили, я вернулся на площадку. Весил 77 килограммов. В последний раз весил столько в старшей школе.
Кроме того, умерла моя последняя бабушка. Все это создало сложную в ментальном и физическом смысле обстановку», – рассказал Гарлэнд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости